Bei seinem ersten Besuch in der Karibik muss sich US-Außenminister Marco Rubio warm anziehen. Zum Auftakt einer dreitägigen Tour reist er am Mittwoch nach Jamaika. Weitere Stationen sind Guyana und Surinam. Die drei Staaten gehören der Karibischen Gemeinschaft (Caricom) an. Am Freitag hatte das aus 15 Mitgliedern bestehende Bündnis auf einer Dringlichkeitssitzung über Reaktionen auf jüngste Maßnahmen der US-Regierung beraten, die sich negativ auf die Region auswirke...