Die Klimaziele für 2030 könnten mit dem gegenwärtigen Kurs erreicht werden, erklärte das Umweltbundesamt am 14. März. Doch dieser Kurs ist unter Beschuss. Die Vorstände der Autobranche stellen das Aus für Benzin- und Dieselmotoren in Frage, und die Unionsparteien möchten am liebsten das Gebäudeheizungsgesetz wieder kippen. So wird es demnächst von den Umweltverbänden vermutlich schon als großer Erfolg verkauft werden, wenn die bisherige Klimapolitik in der neuen Reg...