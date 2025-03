Sport im Osten Fußball der Männer: Landespokale Stadtderby an der Saale: Der VfL Halle trifft auf den HFC Chemie. In Thüringen empfängt der ZFC Meuselwitz Carl Zeiss Jena, und in Sachsen muss die Wismut nach Karl-Marx-Stadt. Parallel zeigt der BR die Halbfinalbegegnung FC Eintracht Bamberg (Regionalliga Bayern) gegen das Tabellenschlusslicht der dritten Liga Unterhaching. MDR, Sa., 14.00 Uhr Grenzenlos köstlich Antwerpen – Zwischen Pommes und Pralinen entlang der Sc...