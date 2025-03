Was zu erwarten war, trat denn auch prompt ein. Die am vergangenen Dienstag erfolgte Festnahme des philippinischen Expräsidenten Rodrigo Duterte auf dem internationalen Flughafen von Manila und seine anschließende Überstellung an den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) im niederländischen Den Haag hatten unter den Befürwortern sowie Gegnern dieser Maßnahme erbitterte Kontroversen ausgelöst. Erstere begrüßten vorbehaltlos die Festsetzung Dutertes und sprachen vo...