Laut dem Reiseführer Baedeker (1876, Neuauflage in Israel 1973) ist die archäologische Stätte »Nabi Samuel« auf der Route Jaffa–Jerusalem im besetzten Westjordanland der eindrucksvollste Stopp vor der Ankunft in Jerusalem. Das dortige Grab des Propheten Samuel ist für Juden und Muslime eine heilige Stätte. Die Sicht ist atemberaubend schön: In der Ferne glänzt das Dach des Felsendoms in der Sonne. Pilger konnten von dort auf dem Weg nach Jerusalem das erste Mal auf ...