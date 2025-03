Während der neue US-Präsident sinniert, die Nord-Stream-Pipeline unter der Ostsee wieder in Betrieb gehen zu lassen, bahnt sich in der BRD der nächste LNG-Flop an. In Stade, am niedersächsischen Elbufer, sollte eigentlich längst angelandetes Flüssigerdgas (Liquefied Natural Gas, LNG) verdampft werden, doch das dafür vorgesehene Spezialschiff »Energos Force« hatte seine Position verlassen und ankert derzeit vor Skagen, an der Nordspitze Dänemarks. Am 14. März war der...