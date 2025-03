Am Donnerstag hat sich in Jena eine weitere Beschuldigte im »Budapest-Komplex« den Behörden gestellt. Der Antifaschistin Emilie D., auch Emmi genannt, wird vorgeworfen, im Februar 2023 beim Neonazievent »Tag der Ehre« in der ungarischen Hauptstadt an Angriffen auf Faschisten beteiligt gewesen zu sein. Über zwei Jahre hinweg hatte sie sich erfolgreich der staatlichen Verfolgung entziehen können, bevor sie entschied, sich in Untersuchungshaft zu begeben und einem Proz...