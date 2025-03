Im Monat März soll mit verschiedenen Aktionen für die wenig erforschte Krankheit Endometriose sensibilisiert werden. Was ist Endometriose? Endometriose ist eine sehr komplexe Erkrankung, die als die zweithäufigste gutartige gynäkologische Erkrankung benannt wird. Kurze Definition: Es handelt sich um Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut ähnelt und sich außerhalb der Gebärmutter bzw. in der Gebärmuttermuskelwand an verschiedenen Stellen ansiedelt und dort ganz unter...