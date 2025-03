In ganz Kolumbien haben am Dienstag Proteste zur Unterstützung der von Präsident Gustavo Petro vorgeschlagenen Arbeits- und Gesundheitsreform stattgefunden. Petro hatte einen zivilen Tag deklariert, damit die Demonstranten keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen fürchten mussten. Mit Gewerkschaftern, Studierenden, Indigenen und Linken folgten mehr als 100.000 Menschen dem Aufruf. Auf dem Bolívar-Platz in Bogotá betonte Petro, dass nur eine protestierende Gesellschaft ...