Ich erinnere mich noch gut an den Auftritt des Duos Rosenstolz 1991 in der Hannoveraner »Schwulen Sau« (so hieß die Kneipe wirklich). Die Band hatte nur wenige Popsongs im Programm und musste sie deshalb als Zugabe komplett wiederholen. Einen Hit hatten sie aber schon: »Schlampenfieber«. Nach einem Bier an der Bar, wo mich, als meine damalige Freundin Kati Kneif auf die Toilette ging, sofort drei ältere Herren wie Motten das Licht umschwärmten und mir weitere Drinks...