Aussperrung unterminiert das Streikrecht, schafft Übermacht und ist nirgends in Europa erlaubt. So steht es unter anderem im Tariflexikon der IG Metall. Aus Sicht der Gewerkschaften ist das eine unzulässige Kampfmaßnahme der Unternehmen. Aussperrung bedeutet den Ausschluss von der Arbeit aller oder einer größeren Anzahl Beschäftigter eines Betriebes oder einer Branche ohne Lohnfortzahlung. Bundesweit bekannt wurden die Aussperrungen beim Recycling-Unternehmen SRW Me...