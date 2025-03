Der Wettlauf um die Atombombe zwischen Russen und Amerikanern war schon Kalter Krieg. Er begann in der kleinen Havelstadt Oranienburg im Norden Berlins. Ihre Bombardierung am 15. März 1945 unter anderem mit 4.000 Langzeitzünderbomben durch die 8. US Air Force war in der Kriegsgeschichte einmalig. Sie galt den Auer-Werken, die für das Atomforschungsprogramm der Nazis Uran aufbereiteten. Nichts sollte der Roten Armee in die Hände fallen. Das misslang. Aber noch immer ...