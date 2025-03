Sollte die Klimaklage durchkommen, wäre es ein Coup. Geklagt hat der peruanische Kleinbauer und Bergführer Saúl Luciano Lliuya; zivilrechtlich, zweitinstanzlich vor dem Oberlandesgericht (OLG) Hamm in NRW. Vor dem Kadi stand am Montag der Energieriese RWE – oder: Bauer versucht Multi in die Knie zu zwingen. Alles hatte im Herbst 2015 begonnen. Damals wie heute fordert der Kläger Lliuya von RWE als einem der größten CO2-Emittenten Europas Folgekosten für den Klimawan...