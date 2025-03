Vieles deutet – national wie international – auf einen verschärften Klassenkampf von oben hin. Der Zerfall der Ampel in Deutschland und die Politik der neuen Trump-Administration in den USA weisen in diese Richtung. Deren »autoritärer Etatismus«, wie Frank Deppe in seinem Kommentar im neuen Heft von Z. Zeitschrift Marxistische Erneuerung konstatiert, und die »Wirtschaftswende« in der Bundesrepublik zielen gleichermaßen auf drastische Deregulierungen und Steuersenkun...