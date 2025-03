Fast auf den Tag genau ein Jahr nach dem Amtsantritt des ersten »Polizeibeauftragten« des Bundes, Uli Grötsch, fällt dessen Bilanz ernüchternd aus. Grötschs Aufgabe besteht darin, nachzuforschen, wenn sich Bürger oder Angehörige der verschiedenen Polizeibehörden mit Beschwerden an ihn wenden. Im ersten seiner fünf Amtsjahre forderte Grötsch in rund 60 Fällen zu einer Stellungnahme auf, was aber bislang zu keinerlei Maßnahmen gegen einzelne Polizisten geführt habe. W...