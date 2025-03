In Belgrad haben am Sonnabend erneut Zehntausende Menschen gegen die serbische Regierung demonstriert. Sie warfen Präsident Aleksandar Vučić und seinem Umfeld unter anderem Korruption vor. Auslöser der seit Monaten andauernden Proteste war der Einsturz eines Bahnhofsdachs in Novi Sad Anfang November 2024, bei dem 15 Menschen starben. Die Demons­tration war laut Beobachtern eine der größten in Serbien seit Jahrzehnten. Offizielle Zahlen zu den Teilnehmern gab es nich...