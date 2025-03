Er wusste nicht mehr so genau, wann und wo er Diethelm zum ersten Mal ein wenig näher kennengelernt hatte. Es war sicher schon einige Jahre her. Und nun war Diethelm tot. Wie ein Stück Wild auf der Straße überfahren. Auf der Straße unten, die die beiden Dörfer miteinander verband. Er soll noch gelebt haben, so die Buschpost unter den Dörflern. Allerdings war man sich nicht sicher, ob er es aus eigener Kraft in den schmalen Graben neben der Straße geschafft hatte ode...