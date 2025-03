Die Geschichte der »Bekämpfung des Zigeuner­unwesens« ist in Westdeutschland erst Jahrzehnte nach den genozidalen Verbrechen an der Minderheit zu einem Forschungsthema geworden. Heute gibt es inzwischen einiges an Literatur zu den Jahren 1933 bis 1945. Die etwas ältere Zeitgeschichte dagegen wie auch die weiter zurückliegenden Zeitabschnitte sind noch weitgehend unbeleuchtet. Der folgende Beitrag beschränkt sich auf die staatlichen Entscheidungen und auf mediale Bei...