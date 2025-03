Seit Mittwoch abend befindet sich ein Prominenter in den Den Haager Gefängniszellen: der ehemalige philippinische Präsident Rodrigo R. Duterte. Bereits an diesem Freitag muss er sich in einer ersten Anhörung vor dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) verantworten. Am 7. März war ein internationaler Haftbefehl gegen ihn ausgestellt worden, der am Dienstag mit Hilfe von Interpol-Beamten vollstreckt wurde. Noch am selben Abend wurde der 79jährige mit einem Charte...