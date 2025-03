Es ist eine Machtdemonstration: Die seit drei Monaten protestierenden Studenten haben zu einer Massenkundgebung am Sonnabend in der serbischen Hauptstadt Belgrad aufgerufen. Stattfinden soll sie vor dem Parlament. Mehrere zehntausend Menschen werden erwartet, andere rechnen damit, dass es die größte Demonstration der jüngeren Geschichte des Landes werden wird, mit weit mehr als einhunderttausend Teilnehmern. In den serbischen Medien gibt es fast kein anderes Thema m...