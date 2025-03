Regeln aufweichen, Regeln brechen – kurz: deregulieren. Bei der Gentechnik in der Landwirtschaft, bei der Nahrungsmittelerzeugung. Das wollen die EU-Kommission und die aktuelle polnische Ratspräsidentschaft durchsetzen. Am Freitag ein weiterer Etappenerfolg für die Deregulierer. Auf der Sitzung im Ausschuss der ständigen Vertreter der EU-Mitgliedstaaten (AStV) in Brüssel erhielt der Kommissionsvorschlag für eine novellierte Gentechnikverordnung vom Juli 2023 eine qu...