»Starke Leistung in unsicheren Zeiten« bescheinigt sich der Verband Deutscher Reeder (VDR) in seiner Mitteilung zur aktuellen Jahrespressekonferenz. »Auch in diesem Jahr« stehe Deutschland mit rund 290 Reedereien und 1.764 Handelsschiffen »wieder auf Platz sieben der weltweit führenden Handelsschiffahrtsnationen«. Nun ja: Im Jahre 2011 zählte die deutsche Handelsflotte (nach damaligen VDR-Angaben) 3.878 Schiffe und lag damit auf Platz drei der Weltrangliste. Vor 14 ...