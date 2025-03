Ungefähr 100 Menschen haben am Montag dieser Woche in London mit israelischen Fahnen gegen »Hamas-Propaganda« demonstriert. Die Empörung galt der Vorstellung des Buches »Understanding Hamas, and why that matters« von Helena Cobban und Rami George Khouri. Es sei »wichtig, zur Kenntnis zu nehmen, dass ein Großteil der Hamas-Aktionen am 7. Oktober Angriffe auf militärische Ziele waren«, erklärte Cobban während der Veranstaltung in der London School of Economics. Das se...