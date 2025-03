Der Filmrauschpalast in Berlin-Moabit zeigt eine ganzjährige Retrospektive des kürzlich verstorbenen Regisseurs David Lynch. Es ist, wie es Redakteur Saager neulich in dieser Zeitung schrieb: »Viele tolle Sachen hat David Lynch gemacht.« Tolle Filme vor allem. Dazu zählt ganz sicher auch sein Langfilmdebüt »Eraserhead« von 1977, in dem in einer irrwitzig industrialisierten Welt ein Henry mit Radiergummikopf versucht, sein brüllendes Mutantenbaby ohne Mutter Mary X. ...