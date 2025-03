Immer nur spaltbreit fällt Licht auf die Leinwand. Hinter der Plane, die sich im Fahrtwind und auf holprigem Gelände für Augenblicke hebt, kauern dicht gedrängt dunkle Gestalten auf der Ladefläche. Sie kommen aus einem sehr realen brutalen Alptraum und werden kurzerhand irgendwo in der Wüste ausgesetzt. Schmutzig, ausgemergelt und erschöpft, wie sie sind, schleppen sie ihre malträtierten Körper in eine ungewisse Zukunft oder brechen gleich an Ort und Stelle zusammen...