Eine Formation vermummter Gestalten zog am 1. März in einer »Anti-Putin-Demo« mit »­Ukraine über alles!«-Gebrüll und anderen faschistischen Parolen durchs Regierungsviertel der Hauptstadt. Dieser anachronistische Zug des paramilitärischen Neonazibataillons »Russisches Freiwilligenkorps« (RDK), der in der Medienberichterstattung nahezu vollständig unterschlagen wurde, wirft eine Menge kritischer Fragen auf – vor allem an die Berliner Polizei. So hat junge Welt um Aus...