Die Sixties-Beat-Truppe Si­lence ist noch ein bisschen überfordert von ihren Instrumenten, da bekommt sie ein Engagement in einem italienischen Ferienresort, wo sie sich nun Nacht für Nacht als Doc Thomas Group, klingt weltläufiger, Hornhaut an den Fingern erspielt und die richtigen Posen übt. Richtig los geht es allerdings erst, als sie nach London ziehen und ihr Repertoire in harten Blues Rock ummodeln. Gitarrist Mick Ralphs stellt den Kontakt zum Island-Label her...