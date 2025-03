Abeßer, Kühn, Kommerell, Hagen, Rosenberg

Titelblätter in Illustrierten, Starpostkarten, gewählt zum Filmliebling 1961 von den Lesern des Jugendmagazins Neues Leben, Kunstpreis der FDJ und nach Anfängerjahren schließlich die »Emilia Galotti« der Berliner Volksbühne – für die junge Berlinerin Doris Abeßer lief es richtig gut. Mit Konrad Wolfs Film »Professor Mamlock« erntete sie 1961 Lorbeeren in Moskau und Neu-Delhi. Doch als sie eine Hauptrolle in dem kritischen Film »Der Frühling braucht Zeit« spielte, de...