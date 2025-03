Die bevorstehende Wahl in Honduras im Herbst könnte auch das politische Gleichgewicht in Lateinamerika verschieben. Am Sonntag waren rund 5,8 der insgesamt zehn Millionen Einwohner zu Vorwahlen aufgerufen, bei denen die drei größten Parteien ihre Präsidentschaftskandidaten bestimmten. Dabei setzte sich in der linken Regierungspartei Libertad y Refundación (Libre) die derzeitige Verteidigungsministerin Rixi Moncada durch. Sie wird am 30. November gegen zwei Männer an...