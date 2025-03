Die katholische Kirche will sich weiterhin in die Politik einmischen – auch gegen entsprechende Ratschläge aus den sogenannten C-Parteien. Zwar sei die katholische Kirche keine Partei, aber das Evangelium formuliere einen »klaren politischen Auftrag«, sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Georg Bätzing, am Montag vor Beginn der viertägigen Frühjahrsvollversammlung der katholischen Bischöfe im Kloster Steinfeld bei Aachen. CDU u...