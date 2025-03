In den 70er Jahren zogen in Westdeutschland etliche Linke aufs Land, so auch ich – in eine Landkommune. Weil dort in landwirtschaftlicher Hinsicht alles anders gemacht werden sollte, kam bei mir der Wunsch auf, erst einmal die normale (moderne) Landwirtschaft kennenzulernen. Dazu arbeitete ich bei diversen Mittelbauern als Betriebshelfer. Sie hatten im Durchschnitt alle etwa 100 Hektar und Milchvieh. Danach wollte ich auch noch die sozialistische Landwirtschaft kenn...