Am Donnerstag der vorigen Woche schlug der Spiegel Alarm: »Iran will eingefrorenes Milliardenvermögen abziehen«, vermeldete das Magazin. Und das ausgerechnet aus Deutschland! Das Geld sei bei einem Tochterunternehmen der Deutschen Börse deponiert und wegen US-amerikanischen Sanktionen »eingefroren«. Weiter hieß es: »Nach Spiegel-Informationen soll das Regime in Teheran erste Versuche unternommen haben, zumindest an Teile des Vermögens in Höhe von ursprünglich knapp ...