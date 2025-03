Ein guter Tagesauftakt, der morgendliche Besuch in der Backstube. Zarte Duftwölkchen ziehen über Auslagen und Theke in den Verkaufsraum. Der feine Geruch ofenfrischer Brötchen, würziger Vollkornbrote samt Aromen gemahlener Kaffeebohnen. Doch wie geht es der Branche, wie sieht der Strukturwandel im Bäckerhandwerk aus? Dazu gibt es Zahlen, Statistiken und Ergebnisse. Im ersten »Bäckerei-Monitor«, den die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) in Kooperation m...