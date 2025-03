Am frühen Nachmittag des 11. März, in Europa war es noch früh am Morgen, bebte knapp 100 Kilometer vor der japanischen Ostküste nördlich von Tokio der Seeboden. Mit einem Wert von 9 bis 9,1 auf der Erdbebenskala war dieses sogenannte Tōhoku-Beben eines der schwersten je beobachteten. Das Ergebnis war unter anderem ein Tsunami, der mit einer Höhe von bis zu 40 Metern und einer Geschwindigkeit von 700 Kilometern pro Stunde auf die Küste traf. Die gewaltige Wucht zerst...