Als am 25. April 1974 Panzer friedlich durch die Straßen Lissabons rollten und sich Tausende auf der Praça do Carmo zum Feiern versammelten, übergab Marcelo Caetano die Macht an General António de Spínola mit den Worten: »General, ich übergebe Ihnen die Regierung. Seien Sie vorsichtig. Behalten Sie die Kontrolle. Ich fürchte mich vor der Vorstellung, dass die Macht auf den Straßen freigesetzt wird.« Als erster Präsident des neuen Staates hatte Spínola keineswegs die...