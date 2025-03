Wie wir alle wissen, gibt es Probleme, die einfach zu bewältigen sind, andere hingegen sind kaum zu lösen. Wenn etwa der Laptop in Flammen aufgeht, drücken wir geschwind die »Löschtaste«. Ha, ha. Was aber, wenn wir vor dem Gerät sitzen und nicht mehr davon loskommen? Vor 20 Jahren hatte mich das Spiel »Call of Duty 2« vollständig in der Hand. Kein Wunder, als Soldat der Roten Armee in Stalingrad war ich nächtelang wach, um die deutschen Faschisten von der Wolga fern...