Donald Trump hat den Iranern einen Brief geschrieben, erzählte er seinem Lieblingssender Fox News am Freitag. »Wir haben davon gehört«, sagte Außenminister Abbas Araghtschi am Sonnabend in einer Pressekonferenz, aber in Teheran sei kein Brief angekommen. Beides kann stimmen, denn dass er das Schriftstück auch wirklich abgeschickt habe, hatte der US-Präsident nicht behauptet. Egal, denn dank Fox News ist die Botschaft auf jeden Fall allgemein bekannt: »Die Lage mit d...