Niedersachsens Verkehrs- und Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) ist für bescheidene Formulierungen eher nicht bekannt: Kein Wunder also, dass er in der vergangenen Woche von nicht weniger als »gigantischen Herausforderungen« sprach, als er in Oldenburg gemeinsam mit der Marketinggesellschaft Seaports sowie der Häfenverwaltung Niedersachsen Ports (NPorts) die Jahresbilanz 2024 der landeseigenen Seehäfen Brake, Cuxhaven, Emden, Leer, Nordenham, Oldenburg, Papenburg, ...