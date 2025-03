Einige Blatt Papier passen noch zwischen Union und SPD. Über elf Seiten erstreckt sich das Ergebnis der Sondierungsgespräche der drei Parteien, das sie am Sonnabend veröffentlicht haben. Wichtigste Vorhaben für die von ihnen angestrebte Bundesregierung sind demnach im Bereich Finanzen die Lockerung der im Grundgesetz festgeschriebenen »Schuldenbremse« und neue Kreditermächtigungen in Form sogenannter Sondervermögen in dreistelliger Milliardenhöhe außerhalb des Bunde...