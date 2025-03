Träume vom Turnschuhsüden

Das German Department der University of Texas in Austin engagiert üblicherweise einen deutschsprachigen Schriftsteller pro Semester als Gastdozent. Hans Bender hat hier im Winter 1968/69 den »writer in residence« gegeben und dabei gleich auch eine Empfehlung für Rolf Dieter Brinkmann ausgesprochen. Die Stelle als Associate Professor ist gut dotiert, der arme Poet kann das Geld gebrauchen, und so folgt er der Einladung des Institutsleiters A. Leslie Willson zum Somme...