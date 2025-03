1925, 13. März: Die Schutzpolizei überfällt die erste Kundgebung der KPD zur Reichspräsidentenwahl in Halle (Saale) mit Ernst Thälmann als Präsidentschaftskandidaten. Der die Polizei anführende Leutnant Pietzker lässt sofort schießen. 50 bis 60 Schüsse aus Maschinenpistolen und Revolvern werden in die Masse der Teilnehmer abgegeben. Zehn Menschen sterben. 1935, 16. März: Das Deutsche Reich ordnet die Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht an und benennt die Re...