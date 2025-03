Dass 2025 das »Jahr des Krieges gegen Iran« wird, wie der neue Generalstabschef Ejal Zamir am Mittwoch ankündigte, scheint für alle relevanten politischen und militärischen Kräfte Israels festzustehen. Offen sind der Zeitpunkt und die Frage, in welchem Umfang sich die USA daran beteiligen. Am Dienstag hatten Luftstreitkräfte beider Länder eine gemeinsame Übung durchgeführt. Geprobt worden sei »die operative Koordinierung zwischen beiden Militärs zur Erhöhung ihrer F...