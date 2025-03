Schnittgut. Alles aus dem Garten Moose; Primelvielfalt; Grüne Smoothies Hinein mit dir, du Greenwashtrickser! / Denn mitregiert wird heut im Mixer. / Dann macht es »Rrrr!«, dann geht es »Ratsch!« / Ein Mensch. Ein Wort. Ein NATO-Matsch. / Zur Abwehrkraft, statt Aprol Spritz, / Sippt so was gern der Fotzenfritz. / Wenn Grüne nicht sondieren dürfen: / Den Armenhass gibt’s auch zum Schlürfen. / Wer bald regiert, darf sicher sein / Die Grünen schenken dir was ein. BRD 2...