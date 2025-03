Das Verwaltungsgericht (VG) von Toulouse entzog dem Autobahnprojekt A 69 am 27. Februar die umweltrechtliche Zulassung. Damit stoppte die Justiz die seit Jahren kritisierte Baustelle in Südfrankreich. Eine gute Perspektive für Klimagerechtigkeit, zumindest vorerst. Aber: Der Staat legte umgehend Berufung gegen das Urteil ein. Vor dem Verwaltungsgericht in Toulouse brandete Jubel auf. Bürgerinitiativen wie »La voie est libre« hatten gegen ein »veraltetes und umweltze...