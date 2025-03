Nimmt man die drei Indikatoren für die Ungleichheit zwischen Frauen und Männern bei der Bezahlung (Gender Pay Gap), der Arbeitszeit (Gender Hours Gap) und der Erwerbsbeteiligung (Gender Employment Gap) zusammen, kommt man auf den »Gender Gap«-Arbeitsmarkt, also die »geschlechtsspezifische Lücke« am Arbeitsmarkt. Die hat das Statistische Bundesamt einen Tag vor dem Equal Pay Day, der dieses Jahr auf den 7. März fällt, neu berechnet. Das Ergebnis: Die Lücke lag im let...