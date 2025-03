Gestern war ihm der HERR erschienen. Was willst du, HERR, hatte er gesagt. Der HERR schaute öfter mal vorbei, sie waren längst per Du, aber Reuter kannte immer noch nicht seinen Namen. – Zieh hinaus in die Stadt und spende! – HERR, was soll ich spenden? – Spende owzaswerjduzg! – Was?! – Du sollst spenden, spende qöiwobfrejtrzxcb aus vollen Händen! Dann aber scholl der Wecker, er sprang auf, strich seinen Anzug glatt und öffnete die Tür. So lief das zwischen ihnen. I...