Mehrere Demonstrationen umstellten den Gürzenich. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz und mindestens ein Wasserwerfer in Bereitschaft. In Köln haben sich am Mittwoch Abgeordnete mehrerer AfD-Fraktionen eingefunden, um im Zentrum der Altstadt ihre »Konservative Metropolenkonferenz« (»Metrokon«) abzuhalten. An den Protesten rund um die Veranstaltungshalle beteiligten sich mehrere hundert AfD-Gegner. Zu Mahnwachen an drei Punkten im direkten Umfeld des Ge...