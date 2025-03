Wir melden uns vom Abgrund

Einen wunderschönen guten Morgen! Die Highlights der vergangenen Woche im lateinamerikanischen Fußball waren zweifellos der Untergang der Boca Juniors in den Libertadores und der immense Triumph des Racing Clubs, der in Rio de Janeiro in überlegener Manier den südamerikanischen Supercup gewann. Boca Juniors hatte sich am letzten Spieltag der vergangenen Meisterschaft dank passender Resultate der Konkurrenz noch wie durch ein Wunder für die Play-offs zur Copa Liberta...