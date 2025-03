Manchmal dauert’s etwas länger, bis die Verwerfungen der Pandemie überwunden werden. Nach einigen Jahren mit ausgefallenen, nur online veranstalteten oder schlecht besuchten Konferenzen konnte die Gesellschaft für dialektische Philosophie (GfdP) wieder eine sehr erfolgreiche Hans-Heinz-Holz-Tagung abhalten. Über 60 Teilnehmer kamen am vergangenen Sonnabend in die Karl-Liebknecht-Schule in Leverkusen, um sich über Politische Philosophie und dialektischen Materialismu...