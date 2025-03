Das taiwanesische Halbleiterunternehmen TSMC will in den kommenden Jahren 100 Milliarden US-Dollar in den USA investieren. Damit soll der Bau von fünf zusätzlichen Mikrochipfabriken finanziert werden, wie der TSMC-Chef C. C. Wei am Montag gemeinsam mit US-Präsident Donald Trump in Washington bekanntgab. Das Unternehmen gab zunächst keinen Zeitrahmen für die Investitionen an. In den nächsten vier Jahren sollen aber 40.000 Arbeitsplätze im Baugewerbe geschaffen werden...